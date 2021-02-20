В Уфе состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню защитника Отечества

Есть такая профессия – Родину защищать. В Уфе состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню защитников Отечества. В Конгресс-холл пригласили кадровых офицеров, ветеранов вооруженных сил. В торжественной обстановке были вручены ордена генерала Минигали Шаймуратова уроженцам республики, проявившим мужество и отвагу. Погибшим при исполнении воинского долга награду присудили посмертно.
Таким молодым уроженец Башкортостана Радик Рахимкулов навсегда остался в памяти своих родных и сослуживцев. В апреле 1980 года при исполнении воинского долга он был захвачен в плен в крепости Бадабер в Пакистане. После 5 лет заточения Радик с товарищами поднял восстание и уничтожил подготовленные для войны с советскими войсками технику и боеприпасы. Но вернуться домой живым ему было не суждено. Орден Минигали Шаймуратова ему присудили посмертно. Награду вручили матери, которая за 36 лет ни на один день не забывала своего сына.
Орден Шаймуратова учреждён по инициативе Главы Башкортостана Радия Хабирова. Первыми кавалерами в прошлом году стали ветераны Великой Отечественной войны – бойцы легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Список пополнили ещё 7 героев, которые проявили мужество и отвагу не только на полях сражений. Анастасия Денисова спасла из горящего дома двоих соседских детей. Заметив пожар, она без раздумий бросилась на помощь и вывела подростков на улицу.
Среди почетных гостей торжественного собрания – Герои России, уроженцы Башкортостана Рафик Ихсанов, Вячеслав Аверьянов, Анатолий Сафронов, Риф Сахабутдинов. Аплодисментами офицеры приветствовали и прославленного командующего воздушно-десантными войсками, командующего группировкой войск Минобороны России в Чечне Владимира Шаманова.
Под звуки военного оркестра вспоминали и ветеранов Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла. Как отметил председатель Госсобрания Константин Толкачёв, в Год памяти и славы достойной оценкой огромного вклада наших земляков в Победу стало присвоение Уфе почётного звания «Город трудовой доблести». Нынешнее поколение продолжает эту работу. И как в годы минувшего лихолетья, Родину защищают не только мужчины. Айгуль Лорак выбрала эту профессию пять лет назад и ни разу не пожалела. Муж дарит ей подарки и на 8 марта, и на 23 февраля.
За последние годы День защитников Отечества стал действительно всенародным праздником, который масштабно отмечают по всей стране. День, который не только объединяет многовековую доблестную историю России, но и сплачивает все поколения россиян.
Изначально 23 февраля отмечался как День Советской армии и Военно-морского флота. С годами название поменялось на День защитников Отчества, но смысл от этого не изменился. По сей день это праздник мужества и патриотизма. Как было отмечено на торжественном собрании, молодёжи важно прививать любовь к Родине с юных лет. Только тогда будущее страны будет в надежных руках.