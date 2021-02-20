В Уфе состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню защитника Отечества

Есть такая профессия – Родину защищать. В Уфе состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню защитников Отечества. В Конгресс-холл пригласили кадровых офицеров, ветеранов вооруженных сил. В торжественной обстановке были вручены ордена генерала Минигали Шаймуратова уроженцам республики, проявившим мужество и отвагу. Погибшим при исполнении воинского долга награду присудили посмертно.

Таким молодым уроженец Башкортостана Радик Рахимкулов навсегда остался в памяти своих родных и сослуживцев. В апреле 1980 года при исполнении воинского долга он был захвачен в плен в крепости Бадабер в Пакистане. После 5 лет заточения Радик с товарищами поднял восстание и уничтожил подготовленные для войны с советскими войсками технику и боеприпасы. Но вернуться домой живым ему было не суждено. Орден Минигали Шаймуратова ему присудили посмертно. Награду вручили матери, которая за 36 лет ни на один день не забывала своего сына.

Когда пришла повестка, он очень обрадовался. Я вернулась домой и увидела, что он забрался на трюмо и играл на гармошке. Пел песни о том, как поедет Родину свою защищать. Он очень этим гордился. Наиля Рахимкулова, мама Радика Рахимкулова

Орден Шаймуратова учреждён по инициативе Главы Башкортостана Радия Хабирова. Первыми кавалерами в прошлом году стали ветераны Великой Отечественной войны – бойцы легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Список пополнили ещё 7 героев, которые проявили мужество и отвагу не только на полях сражений. Анастасия Денисова спасла из горящего дома двоих соседских детей. Заметив пожар, она без раздумий бросилась на помощь и вывела подростков на улицу.

Произошло это всё в выходной день. Было всё это неожиданно, спонтанно. Решение пришлось принимать мгновенно, не раздумывая, бежать и спасать. Страха не было, я не думала о нем, даже о последствиях не думала в тот момент. Анастасия Денисова, старший инспектор группы кадров Межрегионального учебного центра /г. Мелеуз/

Среди почетных гостей торжественного собрания – Герои России, уроженцы Башкортостана Рафик Ихсанов, Вячеслав Аверьянов, Анатолий Сафронов, Риф Сахабутдинов. Аплодисментами офицеры приветствовали и прославленного командующего воздушно-десантными войсками, командующего группировкой войск Минобороны России в Чечне Владимира Шаманова.

Республика приобрела очередное дыхание и значительно отличается от многих субъектов федерации своим патриотизмом, своей нацеленностью. Мы единая страна, мы сильны своим единством и молодёжи, и ветеранов. Мы должны сохранить завоевания наших дедов и прадедов и развивать нашу страну, чтобы мы ей все гордились. Владимир Шаманов, герой России, генерал-полковник

Под звуки военного оркестра вспоминали и ветеранов Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла. Как отметил председатель Госсобрания Константин Толкачёв, в Год памяти и славы достойной оценкой огромного вклада наших земляков в Победу стало присвоение Уфе почётного звания «Город трудовой доблести». Нынешнее поколение продолжает эту работу. И как в годы минувшего лихолетья, Родину защищают не только мужчины. Айгуль Лорак выбрала эту профессию пять лет назад и ни разу не пожалела. Муж дарит ей подарки и на 8 марта, и на 23 февраля.

Мне очень нравится служить в армии, я себя чувствую там как рыба в воде. Это моё. Даже как-то не возникает вопросов, мужчина или женщина – мы все военнослужащие. Все одинаково можем выполнять любую поставленную задачу. Муж дарит мне подарки на 23 февраля и поздравляет с праздником. Айгуль Лорак, механик-радиотелефонист командно-штабной машины

За последние годы День защитников Отечества стал действительно всенародным праздником, который масштабно отмечают по всей стране. День, который не только объединяет многовековую доблестную историю России, но и сплачивает все поколения россиян.