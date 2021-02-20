В Башкирии пьяный водитель пытался спрятаться от инспекторов

Сотрудники ГИБДД в преддверии праздников усиливают патрулирование. Только в январе инспекторы задержали более 1200 нетрезвых водителей. Среди них немалая доля и тех, кто сел пьяным за руль, будучи лишенным прав. Некоторые из них ведут себя порой весьма странно. Например, в Кумертау горе-водитель пытался спрятаться от полицейских под своей машиной.

То ли хозяин отечественного авто решил спрятаться и делает вид, что не слышит, то ли внезапно приступил к ремонту машины. Однако у прибывших сотрудников ГИБДД сомнений не вызывает – водитель пьян. Но от прохождения медосвидетельствования он отказался.

ДТП на первом километре дороги Кумертау-Ермолаево могло стать массовым. Лишь чудом из-за рулевого под хмельком никто не пострадал. Повреждения получила только машина нарушителя. Странные маневры на дороге заставили других водителей насторожиться.

А это кадры из Салавата. Требования инспекторов водитель решил проигнорировать и поддал газу. Но погоня была недолгой. Во дворах полицейские настигли гонщика. Оказалось, что он нетрезв. Более того, он уже был лишен прав за аналогичное нарушение. Несмотря на это, у водителя было приподнятое настроение и желание побеседовать с сотрудниками ГИБДД. Теперь в ситуации будет разбираться суд.

По закону придется ответить и жителю Туймазов, который решил покататься без прав, которых он, кстати, тоже лишился за пьяную езду.

Сотрудники ГИБДД выходят в регулярные рейды. Сегодня на трассе М7 в Уфимском районе дежурили порядка 10 экипажей. Инспекторы отмечают, наиболее частые нарушения – непристегнутые ремни, нарушение правил перевозки детей. Любят водители и поговорить по телефону.

Сегодня мы работаем более 3 часов, выявили 61 нарушение ПДД. Было одно задержание, когда машина снята уже с учета, а водитель передвигается на этой автомашине. На тех же номерах, которые не были сданы. Был административный штраф и номера были конфискованы. Ильдар Юсупов, инспектор группы организации службы отдельного батальона ДПС Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан

В прошлом году совершено около 400 аварий с участием нетрезвых водителей, в них 102 человека погибли и порядка 500 получили травмы. Добавим, что сотрудниками Госавтоинспекции за 2020 год задержано порядка 17 тысяч нетрезвых водителей. Только за январь текущего года задержаны более 1200 нетрезвых водителей. Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан