В Башкирии пьяный водитель пытался спрятаться от инспекторов

Сотрудники ГИБДД в преддверии праздников усиливают патрулирование. Только в январе инспекторы задержали более 1200 нетрезвых водителей. Среди них немалая доля и тех, кто сел пьяным за руль, будучи лишенным прав. Некоторые из них ведут себя порой весьма странно. Например, в Кумертау горе-водитель пытался спрятаться от полицейских под своей машиной.
То ли хозяин отечественного авто решил спрятаться и делает вид, что не слышит, то ли внезапно приступил к ремонту машины. Однако у прибывших сотрудников ГИБДД сомнений не вызывает – водитель пьян. Но от прохождения медосвидетельствования он отказался.
ДТП на первом километре дороги Кумертау-Ермолаево могло стать массовым. Лишь чудом из-за рулевого под хмельком никто не пострадал. Повреждения получила только машина нарушителя. Странные маневры на дороге заставили других водителей насторожиться.
А это кадры из Салавата. Требования инспекторов водитель решил проигнорировать и поддал газу. Но погоня была недолгой. Во дворах полицейские настигли гонщика. Оказалось, что он нетрезв. Более того, он уже был лишен прав за аналогичное нарушение. Несмотря на это, у водителя было приподнятое настроение и желание побеседовать с сотрудниками ГИБДД. Теперь в ситуации будет разбираться суд.
По закону придется ответить и жителю Туймазов, который решил покататься без прав, которых он, кстати, тоже лишился за пьяную езду.
Сотрудники ГИБДД выходят в регулярные рейды. Сегодня на трассе М7 в Уфимском районе дежурили порядка 10 экипажей. Инспекторы отмечают, наиболее частые нарушения – непристегнутые ремни, нарушение правил перевозки детей. Любят водители и поговорить по телефону.
На усиленные рейды госавтоинспекторы республики выйдут и в праздничные дни. И проверять водителей будут на все виды нарушений, в том числе и на неоплаченные штрафы. А тем, кто любит сесть за руль под хмельком, по всей видимости, придется попрощаться с правами.