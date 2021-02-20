В Башкирии прошёл диктант на языках народов республики

Завтра Международный день родного языка. Сегодня в республике прошел диктант на языках народов Башкортостана. Его участники смогли проверить не только знания русского, башкирского и татарского языков, также диктант писали на чувашском, марийском и удмуртском.

За основу международного диктанта на русском языке взяли отрывок из второй части автобиографической трилогии Сергея Аксакова «Детские годы Багрова-внука». В этих строках писатель рассказывает о своем детстве, проведенном на Южном Урале. Текст международного диктанта на русском языке зачитывает актер Национального молодежного театра Ильгиз Тагиров, сыгравший главную роль в фильме «Бабич». Участники диктанта – представители разных народов, населяющих республику, и пришли они сегодня в национальных костюмах.

Интересно было поучаствовать, проверить себя. – Насколько сегодня важно знать русский? – Ну, его важно знать, потому что мы живем в России, мы разговариваем все на русском языке, общаемся с другими национальностями тоже на русском языке. Анастасия Кириллова, участница международного диктанта

Зал Национального музея республики собрал тех, для кого русский не является родным. Но это язык, который их всех объединяет. Язык межкультурного и межнационального общения.

Русский язык – наша основа, наш фундамент. Это язык не только общения, это язык приобщения к великой мировой культуре через переводную литературу, через великую русскую классику нашу, через общение, через техническую литературу, через образовательную литературу. Ильгиз Султанмуратов, директор Дома дружбы народов Республики Башкортостан

В Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди сегодня проверяли знание башкирского языка. Для диктанта выбрали отрывок из романа Яныбая Хамматова «Северные Амуры». Произведение посвящено участию башкир в сражениях Отечественной войны 1812 года.

Мы надеемся, что, как и в прошлом году, диктант на башкирском языке станет самым массовым. Сегодня участвуют не только те, кто в этом зале, участвуют все наши школы. Также в режиме онлайн подключатся башкиры, которые живут за пределами Республики Башкортостан, в субъектах Российской Федерации, в мире. Эльвира Аиткулова, председатель президиума Всемирного курултая башкир