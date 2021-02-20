В Башкирии прошёл диктант на языках народов республики

Завтра Международный день родного языка. Сегодня в республике прошел диктант на языках народов Башкортостана. Его участники смогли проверить не только знания русского, башкирского и татарского языков, также диктант писали на чувашском, марийском и удмуртском.
За основу международного диктанта на русском языке взяли отрывок из второй части автобиографической трилогии Сергея Аксакова «Детские годы Багрова-внука». В этих строках писатель рассказывает о своем детстве, проведенном на Южном Урале. Текст международного диктанта на русском языке зачитывает актер Национального молодежного театра Ильгиз Тагиров, сыгравший главную роль в фильме «Бабич». Участники диктанта – представители разных народов, населяющих республику, и пришли они сегодня в национальных костюмах.
Зал Национального музея республики собрал тех, для кого русский не является родным. Но это язык, который их всех объединяет. Язык межкультурного и межнационального общения.
В Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди сегодня проверяли знание башкирского языка. Для диктанта выбрали отрывок из романа Яныбая Хамматова «Северные Амуры». Произведение посвящено участию башкир в сражениях Отечественной войны 1812 года.
Площадкой для диктанта на татарском языке традиционно стал Башкирский педагогический университет имени Акмуллы. Помимо русского, башкирского и татарского, диктант сегодня в республике писали на чувашском, марийском и удмуртском. Это языки, на которых ведется обучение в школах Башкортостана.