В Башкирии прошёл диктант на языках народов республики

Завтра Международный день родного языка. Сегодня в республике прошел диктант на языках народов Башкортостана. Его участники смогли проверить не только знания русского, башкирского и татарского языков, также диктант писали на чувашском, марийском и удмуртском.

За основу международного диктанта на русском языке взяли отрывок из второй части автобиографической трилогии Сергея Аксакова «Детские годы Багрова-внука». В этих строках писатель рассказывает о своем детстве, проведенном на Южном Урале. Текст международного диктанта на русском языке зачитывает актер Национального молодежного театра Ильгиз Тагиров, сыгравший главную роль в фильме «Бабич». Участники диктанта – представители разных народов, населяющих республику, и пришли они сегодня в национальных костюмах.

Интересно было поучаствовать, проверить себя. – Насколько сегодня важно знать русский? –  Ну, его важно знать, потому что мы живем в России, мы разговариваем все на русском языке, общаемся с другими национальностями тоже на русском языке.

Анастасия Кириллова, участница международного диктанта
Фото №1 - В Башкирии прошёл диктант на языках народов республики

Зал Национального музея республики собрал тех, для кого русский не является родным. Но это язык, который их всех объединяет. Язык межкультурного и межнационального общения.

Русский язык – наша основа, наш фундамент. Это язык не только общения, это язык приобщения к великой мировой культуре через переводную литературу, через великую русскую классику нашу, через общение, через техническую литературу, через образовательную литературу.

Ильгиз Султанмуратов, директор Дома дружбы народов Республики Башкортостан

В Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди сегодня проверяли знание башкирского языка. Для диктанта выбрали отрывок из романа Яныбая Хамматова «Северные Амуры». Произведение посвящено участию башкир в сражениях Отечественной войны 1812 года.

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Мы надеемся, что, как и в прошлом году, диктант на башкирском языке станет самым массовым. Сегодня участвуют не только те, кто в этом зале, участвуют все наши школы. Также в режиме онлайн подключатся башкиры, которые живут за пределами Республики Башкортостан, в субъектах Российской Федерации, в мире.

Эльвира Аиткулова, председатель президиума Всемирного курултая башкир

Площадкой для диктанта на татарском языке традиционно стал Башкирский педагогический университет имени Акмуллы. Помимо русского, башкирского и татарского, диктант сегодня в республике писали на чувашском, марийском и удмуртском. Это языки, на которых ведется обучение в школах Башкортостана.

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