Уроженка Уфы стала Президентом России

Женщина родом из Уфы поменяла имя и фамилию на «Президент России». Удивительные документы опубликовали журналисты издания Mash.

Все произошло в городе Зеленодольск. Минувшим летом 39-летняя Ирина Калимуллина пришла в паспортный стол и заказала смену имени и фамилии. Неизвестно, зачем она решила это сделать, но с того момент ее зовут Президент Россия Викторовна.

Как видно по опубликованному скану документа, женщина родом из Уфы. При этом известно, что мать России ее креатив не оценила и требует вернуть все, как было.