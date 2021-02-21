В Башкирии столкнулись грузовик и легковушка: есть пострадавший

Вчера, 20 февраля, в Аургазинском районе Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись грузовой фургон марки Izuzu и автомобиль Volkswagen Tiguan. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Авария произошла на 81 км автодороги Уфа-Оренбург. Грузовиком управлял 36-летний житель Самарской области, а за рулем кроссовера находился 54-летний житель Стерлитамака.

В результате аварии водитель легковушки получил различные травмы. Он обратился за медицинской помощью. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.