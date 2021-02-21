В Башкирии вахтовика подозревают в интимной связи с несовершеннолетней

Накануне в Мечетлинском районе Башкирии оперативники задержали 28-летнего вахтовика. Мужчину подозревают в интимной связи с несовершеннолетней. Об этом сообщили корреспонденты издания КП-Уфа.

Оперативники доставили подозреваемого в Следственный комитет. На допросе он признался в содеянном. Против него возбудили уголовное дело по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста".

Девушка достигла 16-летнего возраста в прошлом году. По предварительной версии, ее связь с подозреваемым долгое время держалась в секрете и раскрылась недавно.