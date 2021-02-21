В Башкирии мужчину осудили за дачу взятки полицейскому

Полицейский отказался и предупредил подсудимого о незаконности предложения, после чего сообщил об этом руководству отдела полиции. Тем не менее, подсудимый продолжил настаивать на своем предложении и при встрече с полицейским передал ему денежные средства в сумме 12 тыс. рублей.

пресс-служба Следкома Башкирии