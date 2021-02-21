В Башкирии мужчину осудили за дачу взятки полицейскому

30-летний житель Салавата попался на даче взятки сотруднику полиции. Накануне суд вынес ему приговор. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Башкирии.

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Инцидент произошел в июле прошлого года. Неоднократно судимый за кражу мужчина, в отношении которого в полиции проводилась проверка по фактам хищения металлических конструкций, предложил полицейскому за денежное вознаграждение обеспечить его не привлечение к административной и уголовной ответственностей.

Полицейский отказался и предупредил подсудимого о незаконности предложения, после чего сообщил об этом руководству отдела полиции. Тем не менее, подсудимый продолжил настаивать на своем предложении и при встрече с полицейским передал ему денежные средства в сумме 12 тыс. рублей.

пресс-служба Следкома Башкирии

После передачи оговоренной суммы сотрудники полиции задержали подозреваемого с поличным. Свою вину он признал частично. Суд приговорил его к 1 году условного лишения свободы с испытательным сроком на 1 год 2 месяца.

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