В Башкирии мужчину осудили за дачу взятки полицейскому

30-летний житель Салавата попался на даче взятки сотруднику полиции. Накануне суд вынес ему приговор. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Башкирии.
Инцидент произошел в июле прошлого года. Неоднократно судимый за кражу мужчина, в отношении которого в полиции проводилась проверка по фактам хищения металлических конструкций, предложил полицейскому за денежное вознаграждение обеспечить его не привлечение к административной и уголовной ответственностей.
После передачи оговоренной суммы сотрудники полиции задержали подозреваемого с поличным. Свою вину он признал частично. Суд приговорил его к 1 году условного лишения свободы с испытательным сроком на 1 год 2 месяца.