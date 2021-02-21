В Уфе руководство предприятия «кинуло» рабочих на 3,5 млн рублей

Сотрудники одного из предприятий Уфы остались без зарплаты. Они обратились за помощью в правоохранительные органы. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Руководство компании не заплатило зарплату рабочим за сентябрь-октябрь прошлого года. Без своих кровно заработанных остались 34 человека. Сумма задолженности составила 3,5 млн рублей.
По инициативе прокуратуры руководство предприятия оштрафовали на 50 тысяч рублей. На данный момент задолженность погашена в полном объеме.