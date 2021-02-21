В Уфе руководство предприятия «кинуло» рабочих на 3,5 млн рублей

Сотрудники одного из предприятий Уфы остались без зарплаты. Они обратились за помощью в правоохранительные органы. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Руководство компании не заплатило зарплату рабочим за сентябрь-октябрь прошлого года. Без своих кровно заработанных остались 34 человека. Сумма задолженности составила 3,5 млн рублей.