Может находиться в Башкирии: в Самаре пропал 46-летний Владимир Хорошев

В Самаре пропал без вести 46-летний Владимир Хорошев. Последний раз мужчину видели 19 февраля. По информации волонтеров, он может находиться в Башкирии.

Приметы: телосложение среднее, рост около 165-170 см, серо-голубые глаза, русые волосы, имеется проседь. В день исчезновения он был одет в куртку черного цвета, утепленные брюки, коричневые ботинки и черную шапку.

Владимир нуждается в медицинской помощи, поэтому важно найти его как можно скорее. Телефоны для связи: 8 (800) 700 54 52, 8 (905) 303 56 26 или 02.