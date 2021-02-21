В уфимском ТЦ «Мега» установили фотозону ко Дню родного языка

Сегодня, 21 февраля, в уфимском ТЦ "Мега" установили фотозону ко Дню родного языка. Время проведения мероприятия - с 12:00 до 14:00.

С левой стороны от информационной стойки у центрального входа разместили полуюрту. Также можно сфотографироваться с участницами проекта «MISS INTERNATIONAL UFA» в национальных костюмах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.