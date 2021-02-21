ДТП на трассе в Башкирии унесло жизнь 51-летней женщины

Сегодня, 21 февраля, в Гафурийском районе Башкирии произошло смертельное ДТП - столкнулись автомобили Lada ХRay и Renault Duster. Подробности рассказали в региональной ГИБДД.

Фото №1 - ДТП на трассе в Башкирии унесло жизнь 51-летней женщины

На место происшествия незамедлительно выехали спецслужбы. Трагедия произошла на 63 км автодороги Ишимбай - Красноусольский.

В результате ДТП 51-летняя пассажирка отечественного автомобиля получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте трагедии. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД Башкирии.

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