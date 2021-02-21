ДТП на трассе в Башкирии унесло жизнь 51-летней женщины

Сегодня, 21 февраля, в Гафурийском районе Башкирии произошло смертельное ДТП - столкнулись автомобили Lada ХRay и Renault Duster. Подробности рассказали в региональной ГИБДД.

В результате ДТП 51-летняя пассажирка отечественного автомобиля получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте трагедии. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.