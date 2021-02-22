В Уфе перенесли матч финала Бетсити Кубка России

В Уфе перенесли матч 1/8 финала Бетсити Кубка России, в котором должны были сыграть ФК «Уфа» и ФК «Урал». Об этом сообщили в уфимском футбольном клубе.

Матч должен был состояться накануне Дня защитника Отчества, то есть сегодня, 22 февраля. Но в итоге игру перенесли на 3 марта. Все из-за неблагоприятных погодных условий. В Уфе 22 числа ожидается не только мороз в районе -25 градусов, но и холодный ветер, осадки.