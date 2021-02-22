Из жилого дома в Туймазах после хлопка газа эвакуировали 45 человек

В Туймазах накануне вечером в одном из жилых домов произошел хлопок газа. Пожарная охрана экстренно эвакуировала 45 жителей, в том числе троих детей.
Сообщение о хлопке газа поступило в ГУ МЧС по Башкирии 21 февраля ближе к ночи – в 20:40. Взорвался газовый баллон для горелки. Произошло это в многоквартирном жилом доме на ул. Комарова.
Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили повреждение стены между квартирой и общим коридором на 5 этаже МКД. При этом оконные рамы и стекла, а также дверные проемы и сами двери остались целыми и невредимыми. На самом доме повреждений тоже не было выявлено.
В пресс-службе ГУ МЧС по РБ сообщили, что погибших и пострадавших в происшествии нет. По прибытию были эвакуированы жители дома.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РБ