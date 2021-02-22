В Башкирии за сутки скончались 4 пациента от коронавируса

В Башкирии за последние сутки было зарегистрировано 146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в оперативном штабе республики.
Учитывая последние данные на 22 февраля, на территории Башкирии с момента начала пандемии было выявлено 27 739 фактов заражения. Из них 21 959 пациентов уже перенесли болезнь и выписаны по выздоровлению, в том числе 23 – за сутки.
Однако в Башкирии не останавливается и рост смертей среди пациентов с подтвержденным Covid-19. За последние сутки, по данным оперштаба РБ, скончалось 4 человека. За весь период пандемии в республике не стало 256 ковид-больных.