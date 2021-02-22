В Башкирии в сгоревшем доме найдены два тела

В Башкирии прошлым днем произошел страшный пожар. С огнем спасателям пришлось сражаться в течение полутора часов. А после этого они обнаружили на месте происшествия два бездыханных тела.

Сообщение о пожаре поступило в Главное управление МЧС Башкирии ближе к 5 утра 21 февраля. Горел жилой дом на ул. Патизанской, расположенной в селе Большие Каркалы на территории Миякинского района. Бороться с пожаром прибыли и сотрудники МЧС, и добровольная пожарная команда Большекаракалинского с/с, рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

К моменту их прибытия весь бревенчатый дом размерами 8х8 метров уже был охвачен огнем. Только к 6:20 утра открытое пламя удалось ликвидировать На месте происшествия спасатели нашли два тела, принадлежащие мужчинам 1960 и 1963 годов рождения. Что привело к трагедии, пока неизвестно.