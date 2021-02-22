«Уже бегаем, ищем»: Радий Хабиров рассказал, что подарит на 23 февраля главам районов
Глава РБ Радий Хабиров поделился в своих соцсетях,
что намерен подарить каждому из глав районов Башкирии. Полезный подарок будет
вручен на 23 февраля.
Это будет книга «100 советов мэру». Ее Радию Хабирову
тоже преподнесли как подарок на 23 февраля, и сейчас он как раз занят
прочтением этой литературы.
Тут вот на 23 февраля книгу подарили - «100
советов мэру»... Уже читаю третий час и сам себе удивляюсь... Во-первых, как
человек, поработавший и в стройотряде, и мэром, и в большом регионе, честно
скажу, недолюбливаю плодовитых писателей, которые, как любит говорить уважаемый
мной Муртаза Губайдуллович, «тремя курами не командовали», да и в отношении
родной Уфы авторы никогда не выбирали выражений, вытаскивая какую ниже историю
из-под забора, и пытались формировать определенный флёр... но! Книга, по мне -
классная, очень просто, очень понятно, очень полезно написана. Конечно, надо
понимать, что тяжеловато комфортную среду сегодня в Ишимбае или Баймаке сразу
сделать как в Зарядье или Праге.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Но самое главное, по мнению руководителя
республики, в книге нет менторства, а напротив – есть желание улучшить города.
В ближайшее время Уфу как раз ждет большой праздник – 450-летие города. Радий
Хабиров выразил надежду, что авторы книги приедут посмотреть, как развивается и
куда движется Уфа.
Может, джентльмены примут наше приглашение и
приедут посмотреть, куда двигается Уфа, не погрязли ли мы в архаике старых
представлений урбанистики, может, даже помогут добрым советом... Сочли бы за
честь. А нет - ну так нет, и мы спокойно будем принимать привычные эскапады
аффторов об «ужасах Уфы», поскольку у башкир есть такое правило - «Алға барған
саҡта, һәр бер өргән эткә таш ырғытырға туҡтаһаң, һин бер ҡасан да маҡсатыңа барып
етмәҫһең»* (Если, идя вперёд, все время будешь останавливаться и бросать камни
в лающих на тебя собак, то ты никогда не дойдёшь до цели) Так-то это, говорят,
сказал Уинстон Черчилль. Но башкиры придерживаются этого принципа уже давно и
неумолимо.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
В завершении Глава республики отметил, что на 23
февраля подарит эту книгу каждому главе районов. Сейчас он занят поиском 70
экземпляров.