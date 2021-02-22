«Уже бегаем, ищем»: Радий Хабиров рассказал, что подарит на 23 февраля главам районов

Может, джентльмены примут наше приглашение и приедут посмотреть, куда двигается Уфа, не погрязли ли мы в архаике старых представлений урбанистики, может, даже помогут добрым советом... Сочли бы за честь. А нет - ну так нет, и мы спокойно будем принимать привычные эскапады аффторов об «ужасах Уфы», поскольку у башкир есть такое правило - «Алға барған саҡта, һәр бер өргән эткә таш ырғытырға туҡтаһаң, һин бер ҡасан да маҡсатыңа барып етмәҫһең»* (Если, идя вперёд, все время будешь останавливаться и бросать камни в лающих на тебя собак, то ты никогда не дойдёшь до цели) Так-то это, говорят, сказал Уинстон Черчилль. Но башкиры придерживаются этого принципа уже давно и неумолимо.

Радий Хабиров, Глава Башкирии