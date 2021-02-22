«Уже бегаем, ищем»: Радий Хабиров рассказал, что подарит на 23 февраля главам районов

Глава РБ Радий Хабиров поделился в своих соцсетях, что намерен подарить каждому из глав районов Башкирии. Полезный подарок будет вручен на 23 февраля.

Фото №1 - «Уже бегаем, ищем»: Радий Хабиров рассказал, что подарит на 23 февраля главам районов

Это будет книга «100 советов мэру». Ее Радию Хабирову тоже преподнесли как подарок на 23 февраля, и сейчас он как раз занят прочтением этой литературы.  

Тут вот на 23 февраля книгу подарили - «100 советов мэру»... Уже читаю третий час и сам себе удивляюсь... Во-первых, как человек, поработавший и в стройотряде, и мэром, и в большом регионе, честно скажу, недолюбливаю плодовитых писателей, которые, как любит говорить уважаемый мной Муртаза Губайдуллович, «тремя курами не командовали», да и в отношении родной Уфы авторы никогда не выбирали выражений, вытаскивая какую ниже историю из-под забора, и пытались формировать определенный флёр... но! Книга, по мне - классная, очень просто, очень понятно, очень полезно написана. Конечно, надо понимать, что тяжеловато комфортную среду сегодня в Ишимбае или Баймаке сразу сделать как в Зарядье или Праге.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Но самое главное, по мнению руководителя республики, в книге нет менторства, а напротив – есть желание улучшить города. В ближайшее время Уфу как раз ждет большой праздник – 450-летие города. Радий Хабиров выразил надежду, что авторы книги приедут посмотреть, как развивается и куда движется Уфа.

Может, джентльмены примут наше приглашение и приедут посмотреть, куда двигается Уфа, не погрязли ли мы в архаике старых представлений урбанистики, может, даже помогут добрым советом... Сочли бы за честь. А нет - ну так нет, и мы спокойно будем принимать привычные эскапады аффторов об «ужасах Уфы», поскольку у башкир есть такое правило - «Алға барған саҡта, һәр бер өргән эткә таш ырғытырға туҡтаһаң, һин бер ҡасан да маҡсатыңа барып етмәҫһең»* (Если, идя вперёд, все время будешь останавливаться и бросать камни в лающих на тебя собак, то ты никогда не дойдёшь до цели) Так-то это, говорят, сказал Уинстон Черчилль. Но башкиры придерживаются этого принципа уже давно и неумолимо.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

В завершении Глава республики отметил, что на 23 февраля подарит эту книгу каждому главе районов. Сейчас он занят поиском 70 экземпляров.

Фото: соцсети Радия Хабирова 

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