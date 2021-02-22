В России за сутки зарегистрировано 12,6 тысяч больных коронавирусом

В России за сутки было выявлено и подтверждено 12 604 случаев заражения коронавирусом среди населения. Медленно, но все же цифры продолжают снижаться.
Кроме того, выписанных за сутки пациентов больше, чем заболевших. Так, по выздоровлению было выписано 12 943 пациентов за эти сутки, а за весь период – 3 726 388. Зафиксировано фактов заражения с начала пандемии – 4 177 330 случаев.
Также, по данным федерального оперштаба, в России от коронавируса погибло 337 человек за прошедшие сутки. С учетом этих данным в стране скончались 83 630 пациентов с момента начала пандемии.