В России за сутки зарегистрировано 12,6 тысяч больных коронавирусом

В России за сутки было выявлено и подтверждено 12 604 случаев заражения коронавирусом среди населения. Медленно, но все же цифры продолжают снижаться.

Фото №1 - В России за сутки зарегистрировано 12,6 тысяч больных коронавирусом

Кроме того, выписанных за сутки пациентов больше, чем заболевших. Так, по выздоровлению было выписано 12 943 пациентов за эти сутки, а за весь период – 3 726 388. Зафиксировано фактов заражения с начала пандемии – 4 177 330 случаев.

Также, по данным федерального оперштаба, в России от коронавируса погибло 337 человек за прошедшие сутки. С учетом этих данным в стране скончались 83 630 пациентов с момента начала пандемии.

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