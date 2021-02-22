В Уфе во время рейда задержали 15 пьяных водителей

Так, во время профилактических мероприятий сотрудниками ГИБДД по Уфе было зафиксировано и пресечено более 200 нарушений правил дорожного движения. Как сообщили в управлении ГИБДД Уфы, в том числе было задержано 15 водителей, управляющих автомобилями в состоянии опьянения.