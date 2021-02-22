В Башкирии в ДТП на трассе погибла женщина, еще пятеро пострадали

В Башкирии на 157 километре трассы Уфа-Оренбург, пролегающей в Мелеузовском районе, произошло страшное ДТП. Происшествие унесло жизнь женщины, еще пятеро пострадали.
Как рассказал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, ДТП было совершено в четвертом часу дня накануне. На дороге столкнулись Renault Sandero, за рулем которого находился 30-летний житель Уфы, и Skoda Octavia, управляемая 21-летним жителем Кумертау. Последний двигался навстречу.
Сообщается, что 56-летняя женщина, пассажир Skoda Octavia, скончалась на месте ДТП. Еще несколько человек, находящиеся в автомобилях, получили травмы.
Фото: скриншот видео
Видео: ГИБДД РБ