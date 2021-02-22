В Башкирии пожилой мужчина насмерть сбил пешехода

В Башкирии насмерть сбили пешехода. Это произошло накануне в восьмом часу вечера.

Дорожно-транспортное происшествие, по информации главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова, было зарегистрировано на 112 километре трассы Уфа-Бирск-Янаул. По указанной дороге двигался 60-летний житель Архангельского района, управляя автомобилем Renault Duster.

Он перемещался со стороны Янаула в направлении города Бирск. Но тут на дороге оказался 56-летний житель Мишкинского района. Сообщается, что он переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Пешеход получил травмы, от которых он скончался на месте ДТП. Госавтоинспекция ведет разбирательство.