В Уфе после предписания ГИБДД вернули к работе светофор на новой дороге

В Уфе инспекторами ГИБДД было выдано предписание в «УфаГорСвет» по поводу нерабочего светофора. Функционирование объекта возобновили в течение суток.

На днях в Управлении транспорта и связи уфимской администрации прошло совещание при участии представителей ОГИБДД Уфы и организаций-перевозчиков. На совещании обсудили вопросы прохождения техосмотра автобусов и обеспечения безопасности движения на дорогах.

Одним из таких вопросов стала проблема неработающего светофора в Ленинском районе города. По информации пресс-службы ГИБДД Уфы, на пересечении ул. Меликова и Миловской дороги не работал светофорный объект, что приводило к трудностям движения автомобилей. Отметим, что светофор был установлен на новой дороге, которую сдали в прошлом году.

Государственными инспекторами дорожного надзора отдела ГИБДД города Уфы было выдано предписание в "УфаГорСвет" на запуск транспортного светофора, который в течение суток был подключен. Пресс-служба ГИБДД по Уфе