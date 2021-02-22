В Башкирии пьяный 29-летний мужчина напал на родителей с ножом и кулаками

В Башкирии задержали пьяного мужчину. Он весь день употреблял спиртные напитки, а потом начал конфликтовать с родителями. Все закончилось нападением на них с ножом.

Инцидент произошел в середине февраля в Стерлитамаке. Женщина увидела, что из соседней квартиры выбежала женщина с окровавленной рукой. Пострадавшая просила о помощи.

Когда полиция, вызванная соседями, прибыла на место, то увидела, что в подъезде в нижнем белье находится то самый дебошир. Он увидел правоохранителей и принялся кричать, пытался начать драку.

В результате стражем порядка пришлось применить физическую силу и в наручниках доставить мужчину в отделение полиции. Мать и отец задержанного находились в доме соседей без верхней одежды, оба были в крови. Илья Положенцев, Управление МВД России по городу Стерлитамаку

Сотрудниками МВД было установлено, что после целого дня употребления алкоголя мужчина начал проявлять агрессию к родителям, которые и так уже ушли на кухню, чтобы избежать конфликтов. А после этого мужчина напал на мать, избил ее по голове и схватился за нож.

Несчастная женщина закрыла лицо руками, в результате сын нанес удар ножом ей по руке. Отец дебошира находился после тяжелой болезни, с трудом передвигался по квартире. Он заступился за супругу, сумел забрать нож, но сын успел порезать лицо и своему отцу. После чего родители поспешно убежали из квартиры в чем были и спрятались у соседей. Жители вызвали полицию. Илья Положенцев, Управление МВД России по городу Стерлитамаку