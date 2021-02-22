В Башкирии пьяный 29-летний мужчина напал на родителей с ножом и кулаками

В Башкирии задержали пьяного мужчину. Он весь день употреблял спиртные напитки, а потом начал конфликтовать с родителями. Все закончилось нападением на них с ножом.
Инцидент произошел в середине февраля в Стерлитамаке. Женщина увидела, что из соседней квартиры выбежала женщина с окровавленной рукой. Пострадавшая просила о помощи.
Когда полиция, вызванная соседями, прибыла на место, то увидела, что в подъезде в нижнем белье находится то самый дебошир. Он увидел правоохранителей и принялся кричать, пытался начать драку.
Сотрудниками МВД было установлено, что после целого дня употребления алкоголя мужчина начал проявлять агрессию к родителям, которые и так уже ушли на кухню, чтобы избежать конфликтов. А после этого мужчина напал на мать, избил ее по голове и схватился за нож.
Суд решил, что мужчина должен быть арестован на 5 суток и выплатить штраф в размере 5 000 рублей. Кроме административных дел, возбужденных в отношении дебошира, возбуждены и два уголовных дела за угрозу убийством. Расследование будет продолжено.