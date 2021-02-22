В Башкирии 23 февраля будет очень холодно и ветрено

В Башкирии на 23 февраля синоптики обещают не самую благоприятную погоду. В МЧС также предупредили о морозе и ветре.

По информации МЧС Башкирии, в республике 23 февраля будет довольно облачно, но ожидаются и прояснения. Погода начнет портиться уже 22 февраля. 23 числа в Башкирии пройдет небольшой снег, местами переходящий в метель. Отдельные участки дорог будут занесены снегом, возможен снежный накат и гололедица. Ухудшится видимость во время метели до 500 метров и меньше.

Северный и северо-восточный ветер ночью разгонится до 3-8 метров в секунду, днем – до 9-14. Причем на юго-востоке республики ожидается куда более сильный ветер – до 17 метров в секунду днем, а ночью – до 18-23.