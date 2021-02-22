Пятеро жителей Башкирии незаконно хранили почти десяток ружей
В Башкирии выявлен факт незаконного хранения огнестрельного оружия
и патронов. Пятеро мужчин, имеющих прямое отношение к этому, будут привлечены к
ответственности.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, находка была сделана
во время оперативно-профилактических мероприятий в Ишимбайском районе в селе
Кулгунино. Незаконное оружие хранилось в домах пятерых местных жителей.
По месту проживания мужчин обнаружены и изъяты: 8 одноствольных и
двуствольных гладкоствольных ружей различного калибра, около 130 патронов
и более 2 кг пороха. По предварительным данным, эти ружья хранились у местных
жителей, занимавшихся промыслом. Оружие хранилось в доме и, со слов мужчин, использовались
только в охотничьих целях. Разрешения на хранение и использование ружей и
боеприпасов отсутствовали.
Пресс-служба МВД по РБ
Владельцы ружей привечены к административной ответственности, а
те, у кого был найден порох, уже понесут уголовное наказание по статье 222.1
ч.2 УК РФ.
Тем временем в полиции напомнили гражданам, что хранение оружия
или патронов разрешено только при наличии соответствующей лицензии. Оружие
граждане обязаны хранить дома, по мету проживания при условии соблюдения все
предписанных требований.
Если гражданин не является собственником огнестрельного оружия,
оружие им найдено или передано ему, то хранение и использование этого оружия
запрещено. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел, в
противном случае граждане будут привлекаться к административной или уголовной
ответственности. Также граждане, сдавшие незарегистрированное оружие,
боеприпасы в добровольном порядке, освобождаются от уголовной ответственности.