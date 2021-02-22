Пятеро жителей Башкирии незаконно хранили почти десяток ружей

Если гражданин не является собственником огнестрельного оружия, оружие им найдено или передано ему, то хранение и использование этого оружия запрещено. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел, в противном случае граждане будут привлекаться к административной или уголовной ответственности. Также граждане, сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы в добровольном порядке, освобождаются от уголовной ответственности.

Пресс-служба МВД по РБ