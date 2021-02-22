В Башкирии у 15 наркоманов отобрали водительские права

В Башкирии 15 человек лишились водительских удостоверений. Выяснилось, что все они стоят на учете у врача-нарколога.

В пресс-службе прокуратуры республики рассказали, что проверка в сфере безопасности движения на дорогах была проведена Белорецкой межрайонной прокуратурой. Во время этой проверки были установлены 15 граждан, которые стоят на учете у врача-нарколога из-за употребления психоактивных веществ. При этом эти люди имеют действительные водительские права.