В Башкирии пенсионерка сумела отстоять свои деньги

В Башкирии пенсионерка смогла предотвратить факт мошенничества. Она отстояла свои деньги и направила сообщение о случившемся в правоохранительные органы.

Женщине позвонили домой с неизвестного номера. Мужчина представился ее сыном и сказал, что попал в ДТП. Более того, виновником происшествия является он сам, и ему нужны 50 тысяч рублей для передачи сотруднику правоохранительных органов, чтобы избежать неприятностей.

В большинстве случаев эта схема, несмотря на то, что подобные факты мошенничества очень известны, срабатывает. Но не в этот раз. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, 85-летняя жительница Стерлитамака просто положила трубку и самостоятельно перезвонила сыну. Настоящему сыну.

Тот сообщил, что в аварии не попадал и с ним все в порядке. После этого горожанка обратилась в полицию. В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, полицейские ведут розыск преступников. Пресс-служба МВД по РБ

Также полиция вновь напомнила гражданам об осторожности и бдительности при общении с незнакомыми людьми.