«Съехал с дороги»: В Башкирии спасатели помогли заблудившемуся водителю

В Башкирии водитель заблудился по пути. Без помощи спасателей самостоятельно найти дорогу он так и не смог.

Сообщение в Систему-112 о заблудившемся мужчине поступило сегодня, 22 февраля, ранним утром. Автомобилист заблудился в Нуримановском районе в темноте, рассказали в Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Ехал из Благовещенска в сторону Красного ключа, съехал с дороги и заблудился. Когда понял, что не могу сориентироваться, обратился в экстренные службы. Автомобилист

Сразу же после обращения на поиски потерявшегося были направлены спасатели Госкомитета. Долго искать не пришлось. Мужчину вскоре нашли живым и невредимым, а после помогли найти дорогу.