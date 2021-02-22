«Съехал с дороги»: В Башкирии спасатели помогли заблудившемуся водителю

В Башкирии водитель заблудился по пути. Без помощи спасателей самостоятельно найти дорогу он так и не смог.
Сообщение в Систему-112 о заблудившемся мужчине поступило сегодня, 22 февраля, ранним утром. Автомобилист заблудился в Нуримановском районе в темноте, рассказали в Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.
Сразу же после обращения на поиски потерявшегося были направлены спасатели Госкомитета. Долго искать не пришлось. Мужчину вскоре нашли живым и невредимым, а после помогли найти дорогу.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС