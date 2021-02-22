По всей Башкирии включат сирену и громкоговорители

В Башкирии в течение 4 дней будет проходить проверка системы оповещения, то есть сирен и громкоговорителей. Сигналы «Внимание всем!» будут включаться с 23 по 26 февраля включительно.

В Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям напомнили, что «Внимание всем!» - это предупредительный сигнал. Подается он для привлечения внимания граждан перед электронными сообщениями. Такие сигналы звучат при возникновении ЧС или в случае ее угрозы.

Потому проверка системы необходима на регулярной основе. В Башкирии она проводится по плану ежемесячно. В указанные дни ожидаются короткие сигналы сирен до 3 секунд. Включать их будут в период с 9:30 утра до 16 часов.

Так, 23 февраля проверка будет проводиться в Демском районе Уфы, а также в Октябрьском, Калининском и Орджоникидзевском районах столицы Башкирии.

24 февраля сирены и громкоговорители прозвучат в Калининском и Орджоникидзевском районах Уфы. На следующий день, 25 февраля, сирены включат в Ленинском, Кировском и Советском районах Уфы. В этот же день – в остальных муниципалитетах Башкирии.

В период с 24 по 26 февраля ночью будет проводиться проверка системы с перехватом каналов телевизионного и радиовещания.