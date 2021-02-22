В Башкирии ударили 50-градусные морозы

До -50 градусов опускалась температура воздуха в Башкортостане в прошедшие сутки. Сильные морозы сохранятся на несколько дней. Медучреждения зафиксировали рост обратившихся с обморожениями, а в городах отменяют массовые праздники к Дню защитника Отечества.

Почти -50 градусов на улице почувствовали прошлой ночью жители деревни Махмутово Белорецкого района. О рекордно низкой температуре воздуха они рассказали редакции телеканала БСТ и прислали фотоподтверждение.

А это уже больница. В сильные морозы можно не заметить и получить обморожение, что почти всегда означает риск остаться с инвалидностью, говорят врачи. В уфимской 21-й больнице увеличилось число пациентов, которые получили на улице термальные повреждения кожи. Большинство пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения.

Холод вызывает омертвление кожи, естественно, это делится на 4 степени. Первая степень – это покраснение кожи, чувство онемения. Вторая – появление пузырей, а далее омертвление кожи и глубоколежащих тканей. Чем опасно? Ампутацией конечностей: ног, рук, носа, ушей. Алмаз Гарифуллин, руководитель хирургической службы ГКБ №21 г. Уфы

Спасаются от морозов и оставшиеся без определенного места жительства. Койко-место в тепле и бесплатное питание получают в Республиканском социальном центре по оказанию помощи бездомным сегодня 48 человек. Здесь они могут принять душ и получить чистую одежду. Постояльцы благодарят за человеческое отношение и доброту. Им есть с чем сравнить – сюда они перебрались из подвалов.

Некуда идти больше, на улице холодно. Ну что я еще скажу? Вообще здорово. Константин Алферов, постоялец Республиканского социального центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства

Я являюсь воспитанником детского дома, жилье от государства не получил, нахожусь здесь. Государство помогает здесь. Одевают, кормят. Подарки дают на 23 февраля. Артем Отвагин, постоялец Республиканского социального центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства

Особенно в последнее время наблюдается рост у нас. Потому что люди, как правило, живут в подвалах, на улице. А в холода у нас, конечно, наплыв есть. Павел Ваганов, заместитель директора Республиканского социального центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства

В Уфе из-за погоды отменили концерт в честь Дня защитника Отечества, хедлайнером которого должен был стать заслуженный артист России Денис Майданов. Выступление состоится позже, 27 марта.

Мы с коллективом готовы были лететь, но мы принимаем, понимаем и поддерживаем точку зрения руководства региона. Мы не хотим делать концерт для галочки, мы хотим в подходящих погодных условиях устроить настоящий праздник, чтобы хорошо и комфортно было всем. Денис Майданов, заслуженный артист России

По данным экстренных служб, морозы в Башкортостане будут еще несколько дней. Местами снег, метель. Порывы ветра достигнут 23 метров в секунду, температура воздуха опустится до -38 градусов.

Убедитесь в исправности электрооборудования, не перегружайте электросеть. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Соблюдайте режим курения. Не перекаливайте печи и не складируйте рядом горючие материалы. Сергей Колбин, старший оперативный дежурный центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Республике Башкортостан