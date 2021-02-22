В Уфе многодетный отец, потерявший жену из-за коронавируса, нуждается в помощи

Осиротели сразу трое. Уфимец потерял жену и остался один с детьми, ипотекой и миллионными долгами. Богдан Демченко попал в очень трудную ситуацию. Его супруга скончалась чуть меньше месяца назад. Денег катастрофически не хватает. Мужчине нужна помощь, чтобы найти силы продолжить жить и разобраться с долгами.

Никому не пожелаешь. Не дай бог. Жену уже не вернёшь. Богдан Демченко

Теперь сердце Богдана бьется за двоих. Ради детей. Не по годам взрослой Ульяне 18 лет, 10 Милане, средней дочери. И самой маленькой, грудной Дане, чуть меньше полугода. События последних нескольких месяцев до сих пор не укладываются в голове у Богдана. Вот на фото они с супругой отмечают день рождения, а вот семья на прогулке – жена беременна, ждут третьего ребенка. Счастливые улыбаются на камеру и в этот момент даже не догадываются, что ждёт их впереди. Не знают и о том, что это практически последнее их совместное фото.

Очень была жизнерадостная, очень любила жизнь, очень. Никогда не могла пройти мимо несправедливости. Богдан Демченко

Наталья умерла внезапно. Приехавшие врачи не смогли запустить её сердце. Причиной послужили осложнения после родов и последствия перенесённого коронавируса. Смерть близкого человека муж и дети переживают сейчас с трудом.

Ситуация осложняется тем, что Богдан сейчас ухаживает за младенцем один, а выплаты по декретному отпуску не превышают 15 тысяч рублей. Ульяна, узнав о смерти мамы, забрала документы из Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа и вернулась домой. Днем, пока старшая дочь нянчится с младшей сестренкой, а средняя учится в школе, мужчина таксует. Но и этого не достаточно для содержания семьи. Друзья Богдана кинули клич о помощи в интернете.

Не ожидал, что так много людей откликнется. У нас появилась надежда. С самого начала я даже не знал, что делать, как будто стена передо мной. Богдан Демченко

Раньше Богдан работал в частной организации, получал хорошую зарплату. Тогда они с женой и решились на приобретение собственного жилья. Но пандемия изменила всё. Компания разорилась, а мужчина перешёл на работу в УМПО создавать сердца башкирских самолётов. Вот только после смерти жены своё сердце Богдан собрать не может.