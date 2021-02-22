В Уфе многодетный отец, потерявший жену из-за коронавируса, нуждается в помощи

Осиротели сразу трое. Уфимец потерял жену и остался один с детьми, ипотекой и миллионными долгами. Богдан Демченко попал в очень трудную ситуацию. Его супруга скончалась чуть меньше месяца назад. Денег катастрофически не хватает. Мужчине нужна помощь, чтобы найти силы продолжить жить и разобраться с долгами.
Теперь сердце Богдана бьется за двоих. Ради детей. Не по годам взрослой Ульяне 18 лет, 10 Милане, средней дочери. И самой маленькой, грудной Дане, чуть меньше полугода. События последних нескольких месяцев до сих пор не укладываются в голове у Богдана. Вот на фото они с супругой отмечают день рождения, а вот семья на прогулке – жена беременна, ждут третьего ребенка. Счастливые улыбаются на камеру и в этот момент даже не догадываются, что ждёт их впереди. Не знают и о том, что это практически последнее их совместное фото.
Наталья умерла внезапно. Приехавшие врачи не смогли запустить её сердце. Причиной послужили осложнения после родов и последствия перенесённого коронавируса. Смерть близкого человека муж и дети переживают сейчас с трудом.
Ситуация осложняется тем, что Богдан сейчас ухаживает за младенцем один, а выплаты по декретному отпуску не превышают 15 тысяч рублей. Ульяна, узнав о смерти мамы, забрала документы из Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа и вернулась домой. Днем, пока старшая дочь нянчится с младшей сестренкой, а средняя учится в школе, мужчина таксует. Но и этого не достаточно для содержания семьи. Друзья Богдана кинули клич о помощи в интернете.
Раньше Богдан работал в частной организации, получал хорошую зарплату. Тогда они с женой и решились на приобретение собственного жилья. Но пандемия изменила всё. Компания разорилась, а мужчина перешёл на работу в УМПО создавать сердца башкирских самолётов. Вот только после смерти жены своё сердце Богдан собрать не может.
Не отчаивается, пусть и дрожат руки. Жалеет Богдан сегодня только об одном: что так поздно осознал ценность каждой минуты, проведенной полной семьей. Мужчине по-прежнему нужна помощь, чтобы найти силы продолжить жить и разобраться с долгами.