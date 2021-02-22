Жители Уфы выстроили авто в форме звезды в честь Дня защитника Отечества

В одном строю. Сегодня на пляже «Солнечный» в Уфе десятки автолюбителей выстроили из своих машин фигуру пятиконечной звезды. Флешмоб приурочили к предстоящему Дню защитника Отечества, и прошёл он в каждом районе столицы.
На призыв организаторов откликнулись как рядовые водители, так и инструкторы городских автошкол, а также члены башкирских автоклубов. Многие приехали на «звёздный» челлендж целыми семьями.
Несмотря на довольно морозную погоду, настроение участникам акции холода не испортили. Таким образом жители отдали честь всем ветеранам и защитникам Отечества, которые встречают праздник в рядах вооруженных сил России.