Жители Уфы выстроили авто в форме звезды в честь Дня защитника Отечества

В одном строю. Сегодня на пляже «Солнечный» в Уфе десятки автолюбителей выстроили из своих машин фигуру пятиконечной звезды. Флешмоб приурочили к предстоящему Дню защитника Отечества, и прошёл он в каждом районе столицы.

На призыв организаторов откликнулись как рядовые водители, так и инструкторы городских автошкол, а также члены башкирских автоклубов. Многие приехали на «звёздный» челлендж целыми семьями.