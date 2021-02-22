Взрыв газа в жилом доме в Башкирии: подробности ЧП

В доме в городе Туймазы, где накануне произошел хлопок газа, начались восстановительные работы. Инцидент произошел накануне. Из-за взрыва частично обрушилась входная перегородка, которая ведет в коридор.

В 20:40 в МЧС поступило сообщение о хлопке газового туристического баллона для горелки в многоквартирном доме. Жители перепугались – слишком сильным был грохот. Частично обрушилась входная перегородка, которая ведет в коридор и квартиру. Однако не все жильцы его услышали.

У одного из жителей в квартире находился небольшой газовый баллон. Именно он и стал причиной хлопка газа. По одной из версий, хозяин жилья вместе с приятелями хотел заправить зажигалку. На момент взрыва в квартире находились трое мужчин. Точная причина произошедшего пока не ясна.

Непонятно, по каким причинам у нас люди так халатно относятся к своему и чужому жилью. Надо понимать, что это многоквартирный дом, что здесь проживает много людей, а не только этот собственник. Подвергать других опасности – на его совести. Лариса Валеева, жительница дома №45 по ул. Комарова

В результате повреждена стена между квартирой на 5 этаже и общим коридором дома. Также пострадали оконные рамы, стекла и двери. Однако жизни людей ничего не угрожает, пострадавших нет. Стена не несущая. Из дома во время хлопка газа эвакуировали 45 жителей. Сейчас все неисправности устраняются. До вечера вторника кладку стены завершат.

Составлен план аварийно-восстановительных работ. Этим занимается управляющая компания. Ведется следствие. Артур Муллагалеев, начальник Управления гражданской защиты Туймазинского района