Взрыв газа в жилом доме в Башкирии: подробности ЧП

В доме в городе Туймазы, где накануне произошел хлопок газа, начались восстановительные работы. Инцидент произошел накануне. Из-за взрыва частично обрушилась входная перегородка, которая ведет в коридор.
В 20:40 в МЧС поступило сообщение о хлопке газового туристического баллона для горелки в многоквартирном доме. Жители перепугались – слишком сильным был грохот. Частично обрушилась входная перегородка, которая ведет в коридор и квартиру. Однако не все жильцы его услышали.
У одного из жителей в квартире находился небольшой газовый баллон. Именно он и стал причиной хлопка газа. По одной из версий, хозяин жилья вместе с приятелями хотел заправить зажигалку. На момент взрыва в квартире находились трое мужчин. Точная причина произошедшего пока не ясна.
В результате повреждена стена между квартирой на 5 этаже и общим коридором дома. Также пострадали оконные рамы, стекла и двери. Однако жизни людей ничего не угрожает, пострадавших нет. Стена не несущая. Из дома во время хлопка газа эвакуировали 45 жителей. Сейчас все неисправности устраняются. До вечера вторника кладку стены завершат.
Специалисты газовой службы утечек или неисправностей в газовой плите не выявили. Ситуацию контролирует Главное управление МЧС России по республике.