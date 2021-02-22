Школьник из Уфы строит достопримечательности из «Лего»

Уфимский школьник строит столичные достопримечательности. 10-летний Богдан Пискунов возводит хорошо известные горожанам объекты из конструктора «Лего». Мечеть «Ляля-Тюльпан», Монумент Дружбы по размерам, конечно, уступают оригиналу, а вот в схожести – нисколько.

Этот объект юного архитектора пока на этапе строительства. Мальчик воссоздает даже мельчайшие детали. Беседка с купольной крышей, набережная и висячий мост с башенками. Последний оказался самым сложным элементом из-за соединительных частей. Первой достопримечательностью, которую возвели в этой комнате, стал Монумент Дружбы.

Мне просто надоело собирать сборы, и я начал делать самоделки. Так пришла идея. Каждый раз я езжу в бассейн на Монументе. И принял решение: построю-ка я Монумент. Богдан Пискунов

Монумент Дружбы мальчик уже разобрал. Для его новых объектов не хватает деталей, поэтому приходится демонтировать конструкторы. Летом у Богдана появилась страничка в «Инстаграме». И все его постройки можно увидеть в ленте соцсетей. Здесь же мини-копия мечети «Ляля-Тюльпан» с красными минаретами.

Кажется, звук перебирания деталей «Лего» – самый привычный в комнате Богдана. Есть отдельная полка с выставочными образцами. На работу у мальчика уходит от пары дней до месяцев. А количество деталей измеряется тысячами.

Идеально подходят тем, у кого есть братишки и сестренки. Они крепкие, а те все ломают. Богдан Пискунов

При этом у Богдана день расписан по минутам: плавание, кроссфит. Мама работает фитнес-тренером, поэтому без спорта никак. Читает книги о природе вперемежку с Жюлем Верном. В этом году Богдан первые встал на сноуборд и поучаствовал в забеге в защиту животных. Правда, домашний кот, в отличие от хозяина, к камерам не привык. А вот Богдан уже относится спокойно к своей популярности.

Никакой ребенок не поймет, зачем ему это надо. Ему надо показать пример. Я знаю, для чего мне спорт – для здоровья. Нужно заниматься любимым делом, читать, развиваться и исключить ненужные занятия. Эмилия Рахматуллина, мама Богдана