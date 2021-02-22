В Уфе определили лучших лыжных двоеборцев среди детей

Сегодня в Уфе прошли соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Участие в них приняли спортсмены в возрастных группах до 11 и до 14 лет. Состязания проходили на трамплинах к-20 и к-40.
Затем состоялась гонка на 5 километров. Ранее лучших в этих видах программы выявили среди воспитанников спортшколы. Затем прошли районные и городские соревнования. Впереди – республиканские старты.
Также в Уфе проводят тренировки представители сборной Башкортостана по прыжкам на лыжах с трамплина. Один из лидеров команды Ильмир Хазетдинов пропускает занятия. Он восстанавливается после травмы. Остальные спортсмены готовятся выступить на этапах Кубка России и на чемпионате страны. Соревнования состоятся в Чайковском и Нижнем Тагиле.