В Уфе определили лучших лыжных двоеборцев среди детей

Сегодня в Уфе прошли соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Участие в них приняли спортсмены в возрастных группах до 11 и до 14 лет. Состязания проходили на трамплинах к-20 и к-40.

Затем состоялась гонка на 5 километров. Ранее лучших в этих видах программы выявили среди воспитанников спортшколы. Затем прошли районные и городские соревнования. Впереди – республиканские старты.

Из-за болезни я пропустила начало сезона, но надеюсь, что все наверстаю. Я и тренер этим прыжком довольны. Считаю, что прыжок успешный получился.

Зарина Абзалилова, участница соревнований
Фото №1 - В Уфе определили лучших лыжных двоеборцев среди детей

Также в Уфе проводят тренировки представители сборной Башкортостана по прыжкам на лыжах с трамплина. Один из лидеров команды Ильмир Хазетдинов пропускает занятия. Он восстанавливается после травмы. Остальные спортсмены готовятся выступить на этапах Кубка России и на чемпионате страны. Соревнования состоятся в Чайковском и Нижнем Тагиле.

Сезон в самом разгаре. Половина стартов прошла. Осталось еще чемпионат России, этапов кубка и финал, за ним уже чемпионат.

Николай Матавин, чемпион России по прыжкам на лыжах с трамплина

Радует, что самые маленькие ребятишки наши на международном старте заняли второе место в общем зачете в рождественском турне. Есть дети хорошие, и надо с ними работать.

Рамиль Абраров, заслуженный тренер России
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