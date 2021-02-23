В Уфе прошли лыжные гонки БГМУ памяти Филиппа Кургаева

Вместо врачебного кабинета – лыжная трасса. В Уфе прошли 46-е республиканские соревнования по лыжным гонкам среди выпускников, студентов и преподавателей Башкирского медицинского университета на призы памяти Филиппа Кургаева – знаменитого выпускника вуза, который во время Великой Отечественной войны организовал в тылу врага подпольный госпиталь для спасения раненых.

Накануне Дня защитника Отечества на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Биатлон» собрались не менее сотни медицинских работников со всей республики.

И сегодня многие участники соревнований продолжают работать в ковид-госпиталях. Остаются на самом передовом крае борьбы с новой инфекцией, пандемией 21-го века. И, конечно, мы убеждены в скорой победе над вирусом.

Валентин Павлов, ректор Башкирского государственного медицинского университета
Фото №1 - В Уфе прошли лыжные гонки БГМУ памяти Филиппа Кургаева

Это первое наше общее мероприятие после перерыва. Надеемся, что сегодня будет позитивный день, который поможет нашим медикам восстановиться и получить заряд бодрости для новых побед, для новых подвигов.

Рауль Халфин, председатель профсоюза работников здравоохранения Республики Башкортостан
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