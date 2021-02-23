В Уфе прошли лыжные гонки БГМУ памяти Филиппа Кургаева

Вместо врачебного кабинета – лыжная трасса. В Уфе прошли 46-е республиканские соревнования по лыжным гонкам среди выпускников, студентов и преподавателей Башкирского медицинского университета на призы памяти Филиппа Кургаева – знаменитого выпускника вуза, который во время Великой Отечественной войны организовал в тылу врага подпольный госпиталь для спасения раненых.
Накануне Дня защитника Отечества на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Биатлон» собрались не менее сотни медицинских работников со всей республики.