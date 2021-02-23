В Уфе прошли лыжные гонки БГМУ памяти Филиппа Кургаева

И сегодня многие участники соревнований продолжают работать в ковид-госпиталях. Остаются на самом передовом крае борьбы с новой инфекцией, пандемией 21-го века. И, конечно, мы убеждены в скорой победе над вирусом.

Валентин Павлов, ректор Башкирского государственного медицинского университета