Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики с Днем защитника Отечества
Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики с Днем защитника Отечества. Руководитель региона подчеркнул, что этот всенародный праздник является символом любви к Родине, мужества, готовности встать на её защиту, а также объединяет все поколения россиян.
Мы благодарим всех, кто с честью несёт воинскую службу, крепит своим добросовестным трудом надёжный щит Отчизны на оборонно-промышленных предприятиях. Преклоняемся перед подвигами ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, воинов-интернационалистов, ветеранов локальных конфликтов.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Глава Башкирии отметил, что сердечной признательности заслуживают жены и матери офицеров и солдат – хранительницы семейного очага, родители, которые воспитывают своих детей верными дочерями и сынами Отечества.
В Башкортостане сложились богатые традиции патриотического воспитания. У нас действуют больше тысячи военно-патриотических клубов, юнармейских и поисковых отрядов, кадетских школ и классов. В прошлом году армию и флот пополнили свыше 9 тысяч призывников из нашей республики. Наши земляки достойно служат практически во всех родах войск. Мы можем быть уверены – боеготовность российских Вооруженных Сил находится на высоте.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Радий Хабиров пожелал жителям Башкирии благополучия, здоровья, мирного неба и всего самого доброго.