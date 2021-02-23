Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики с Днем защитника Отечества

В Башкортостане сложились богатые традиции патриотического воспитания. У нас действуют больше тысячи военно-патриотических клубов, юнармейских и поисковых отрядов, кадетских школ и классов. В прошлом году армию и флот пополнили свыше 9 тысяч призывников из нашей республики. Наши земляки достойно служат практически во всех родах войск. Мы можем быть уверены – боеготовность российских Вооруженных Сил находится на высоте.

Радий Хабиров, Глава Башкирии