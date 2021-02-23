В Башкирии пройдет лекторий, на котором расскажут об орфанных заболеваниях

Республиканское отделение «Единой России» продолжает проводить цикл онлайн лекториев по профилактике COVID-19, посвященный Году здоровья и активного долголетия. Завтра, 24 февраля, в 15:00 в Международный день редких заболеваний состоится лекторий, посвященный особенностям орфанных заболеваний. Об этом сообщили на официальном сайте партии.
Об орфанных заболеваниях расскажет главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава Башкирии Лия Нургалиева, а работу по предупреждению таких заболеваний проведет Илдар Миниахметов, директор медико-генетического центра регионального Минздрава.
Модераторы лектория – руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров, депутат Госсобрания РБ Римма Утяшева.
Фото: bashkortostan.er.ru.