В Башкирии пройдет лекторий, на котором расскажут об орфанных заболеваниях

Республиканское отделение «Единой России» продолжает проводить цикл онлайн лекториев по профилактике COVID-19, посвященный Году здоровья и активного долголетия. Завтра, 24 февраля, в 15:00 в Международный день редких заболеваний состоится лекторий, посвященный особенностям орфанных заболеваний. Об этом сообщили на официальном сайте партии.

Фото №1 - В Башкирии пройдет лекторий, на котором расскажут об орфанных заболеваниях

Об орфанных заболеваниях расскажет главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава Башкирии Лия Нургалиева, а работу по предупреждению таких заболеваний проведет Илдар Миниахметов, директор медико-генетического центра регионального Минздрава.

Модераторы лектория – руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров, депутат Госсобрания РБ Римма Утяшева.

Фото: bashkortostan.er.ru.

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