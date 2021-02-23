В Башкирии пройдет лекторий, на котором расскажут об орфанных заболеваниях

Республиканское отделение «Единой России» продолжает проводить цикл онлайн лекториев по профилактике COVID-19, посвященный Году здоровья и активного долголетия. Завтра, 24 февраля, в 15:00 в Международный день редких заболеваний состоится лекторий, посвященный особенностям орфанных заболеваний. Об этом сообщили на официальном сайте партии.