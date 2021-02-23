С прошлого года в Башкирии ищут 41-летнего Василия Кислицына

В поселке Иглино продолжают искать пропавшего 41-летнего местного жителя. Последний раз Василия Кислицына видели 23 декабря прошлого года. Поисками мужчины занимаются местные волонтеры.

Приметы: обычное телосложение, рост около 178 см, глаза серо-зеленого цвета, светло-русые волосы. В день исчезновения он был одет в темно-зеленую куртку, трико черного цвета, шапку и ботинки.