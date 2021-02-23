В Башкирии произошла жуткая авария: двое погибли, двое пострадали

Накануне в Гафурийском районе Башкирии произошла авария со смертельным исходом - столкнулись встречные автомобили Lada XRAY и Renault Duster. Подробности рассказали в региональной ГИБДД.

Трагедия произошла на 63 км автодороги Ишимбай-Красноусольский. За рулем "Лады" находился 54-летний житель Ишимбайского района, а "Дастером" управлял 60-летний мужчина.

В результате аварии 52-летняя супруга водителя "Лады" скончалась на месте трагедии. Помощь медиков потребовалась обоим водителям и 57-летнему пассажиру отечественной легковушки. Через некоторое время водитель "Дастера" скончался в больнице.

В настоящее время инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.