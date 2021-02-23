Глава Башкирии Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню в уфимском парке Победы

Сегодня, 23 февраля, Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в торжественной церемонии в честь Дня защитника Отечества, которая проходила в уфимском парке Победы. Об этом сообщили на сайте Главы РБ.
Руководитель региона от имени многонационального народа Башкирии возложил цветы к памятнику, посвящённому бессмертному подвигу Героев СССР Миннигали Губайдуллина и Александра Матросова. В память о павших героях была объявлена минута молчания.
Радий Хабиров также возложил цветы на мемориальном комплексе у стелы, посвящённой героям – уроженцам Ишимбайского района, малой родины руководителя республики.
Кроме того, Глава Башкортостана ознакомился с проектом создания арт-объекта «Союз поколений десантников». Памятник, посвящённый становлению Воздушно-десантных войск России и изображающий три поколения десантников, планируют открыть в парке Победы ко Дню ВДВ 2 августа 2021 года.
Фото: пресс-служба Радия Хабирова.