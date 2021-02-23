В двух районах Уфы проверили качество ремонта подъездов

В двух районах Уфы прошла проверка качества ремонта подъездов в многоквартирных домах. С комиссией на места выехал гендиректор Фонда капремонта Павел Сафонов.

Он осмотрел дома на территории Ленинского и Советского районов Уфы. Речь о тех домах, где ведутся работы по программе комплексного ремонта подъездов. Павел Сафонов отметил, что в целом работы проводятся качественно, но необходимо учитывать один очень важный для комфорта жильцов момент. С этим замечанием он обратился к подрядчику.

Еще раз вам говорю, почтовые ящики не должны отсутствовать весь период проведения ремонта, так как квитанции за жилищно-коммунальные услуги, извещения и другие документы почтальоны оставляют на подоконниках в подъездах, и жители потом не могут найти предназначенную для них почту. Павел Сафонов, гендиректор Фонда капремонта

Также он подчеркнул, что ремонт подъездов должны проводить не только работники подрядной организации, но и УК. В их обязанности входит подготовительная работа перед ремонтом: ремонт дверей в подвалы, локальный ремонт кровли (если это необходимо).

Как сообщает, Регоператор РБ, в Ленинском районе всего планируется отремонтировать 41 подъезд в 14 МКД. В 9 подъездах ремонтные работу уже идут.

В Советском районе будет выполнен ремонт в 28 подъездах 14 МКД. В 7 подъездах сегодня ведутся работы.