В двух районах Уфы проверили качество ремонта подъездов

В двух районах Уфы прошла проверка качества ремонта подъездов в многоквартирных домах. С комиссией на места выехал гендиректор Фонда капремонта Павел Сафонов.
Он осмотрел дома на территории Ленинского и Советского районов Уфы. Речь о тех домах, где ведутся работы по программе комплексного ремонта подъездов. Павел Сафонов отметил, что в целом работы проводятся качественно, но необходимо учитывать один очень важный для комфорта жильцов момент. С этим замечанием он обратился к подрядчику.
Также он подчеркнул, что ремонт подъездов должны проводить не только работники подрядной организации, но и УК. В их обязанности входит подготовительная работа перед ремонтом: ремонт дверей в подвалы, локальный ремонт кровли (если это необходимо).
Как сообщает, Регоператор РБ, в Ленинском районе всего планируется отремонтировать 41 подъезд в 14 МКД. В 9 подъездах ремонтные работу уже идут.
В Советском районе будет выполнен ремонт в 28 подъездах 14 МКД. В 7 подъездах сегодня ведутся работы.
Фото: Регоператор РБ