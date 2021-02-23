В Уфе пять домов остались без отопления в мороз на несколько часов

В Уфе в пяти домах внезапно пропало отопление. Это произошло накануне вечером. На место сразу выехали аварийные бригады «БашРТС», а также специалисты УЖКХ города и местного Управления гражданской защиты.

Аварийное отключение затронуло пять жилых домов в Советском районе Уфы. Это дома №2, №4 на улице Антонова и дома №№ 52, 54, 83 на улице Карла Маркса. Прибывшие специалисты начали устанавливать причину, сообщают в Управлении гражданской защиты по Уфе.