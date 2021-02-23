В Башкирии мужчина вместе со снегоходом провалился под лед

В Башкирии в канун Дня защитника Отчества мужчина вместе со снегоходом провалился под лед на реке. В этот момент неподалеку находился его отец. Он и вызвал спасателей.

Сообщение в Систему-112 поступило вечером 22 февраля. Спасатели выехали на место происшествия – в село Охлебинино, расположенное в Иглинском районе республики. Здесь на реке Белой мужчина провалился под лед вместе со снегоходом.

Как сообщили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям, мужчина двигался по льду на снегоходе. Но лед не выдержал, и мужчина вместе с транспортным средством провалялись. К счастью, пострадавший смогу самостоятельно выбраться на поверхность. А вот снегоход вынуть из реки так и не удалось.