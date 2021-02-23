В Башкирии без вести пропал известный ведущий-фокусник

В Башкирии несколько дней назад без вести пропал известный фокусник и ведущий торжеств Артем Левчугов. Многие знают его как Артем Holyday.

О пропаже молодого фокусника сообщил его концертный директор Денис Волков в социальных сетях. В своем обращении мужчина отметил, что Артем вышел из дома еще 17 февраля в 10 часов утра. До сих пор он не вернулся, о его местонахождении ничего не известно.

Также Денис сообщил, что сейчас в Instagram приходит множество сообщений о том, что все это розыгрыш, и нужно только для хайпа.

Какая шутка?! Какой хайп?! Огромная просьба: пишите по делу, если видел кто-то. Отвечаю только на сообщения, если кто-то знает, где он находится. Денис Волков

Если кто-то знает, где сейчас находится пропавший Артем, или кто-то видел его в последние дни после пропажи, их просят обратиться по телефону 02 или позвонить напрямую Денису по номеру: 8 987 13 13 008.