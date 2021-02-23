В Башкирии грузовой поезд столкнулся с легковушкой на переезде

В Башкирии на железнодорожном переезде произошло столкновение грузового поезда и легкового автомобиля. Торможение не помогло поезду вовремя остановиться.

ДТП было зафиксировано 22 февраля днем на перегоне Ратат – Зирган Башкирского региона Куйбышевской железной дороги, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ.

За мгновение до столкновения водитель легковой машины выехал на железнодорожный переезд. Отмечено, что дежурного работника на переезде не было, а переездная сигнализация перед приближающимся поездом работала без перебоев.

Несмотря на то, что машинист поезда тут же среагировал и воспользовался экстренным торможением, столкновение все же произошло. К счастью, ДТП обошлось без жертв.