В Башкирии грузовой поезд столкнулся с легковушкой на переезде

В Башкирии на железнодорожном переезде произошло столкновение грузового поезда и легкового автомобиля. Торможение не помогло поезду вовремя остановиться.

Фото №1 - В Башкирии грузовой поезд столкнулся с легковушкой на переезде

ДТП было зафиксировано 22 февраля днем на перегоне Ратат – Зирган Башкирского региона Куйбышевской железной дороги, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ.

За мгновение до столкновения водитель легковой машины выехал на железнодорожный переезд. Отмечено, что дежурного работника на переезде не было, а переездная сигнализация перед приближающимся поездом работала без перебоев.

Несмотря на то, что машинист поезда тут же среагировал и воспользовался экстренным торможением, столкновение все же произошло. К счастью, ДТП обошлось без жертв.

В результате ДТП пострадавших нет, схода подвижного состава нет. Задержка поезда составила менее 11 минут. На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло. Куйбышевская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.

Пресс-служба Минтранса РБ
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