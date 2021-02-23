В исправительной колонии Уфы обвенчались заключенный и его избранница

В Уфе обвенчались заключенный и его избранница. А произошел обряд венчания прямо на территории исправительной колонии.
В пресс-службе УФСИН России по Башкирии рассказали, что обряд был совершен в ИК №9 города Уфа. Оказалось, что молодожены официально зарегистрировали брак еще на свободе. После этого ими было принято решение о скреплении союза с духовной стороны. Только вот ждать освобождения супруга они не хотели.
Тогда пара обратилась к администрации колонии, где им дали разрешение на венчание. В молельную комнату исправительной колонии пригласили Иерея Богородско-Уфимского храма отца Анатолия. Он и провел церемонию венчания.
Фото: Пресс-служба УФСИН России по РБ