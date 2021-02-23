В исправительной колонии Уфы обвенчались заключенный и его избранница

В пресс-службе УФСИН России по Башкирии рассказали, что обряд был совершен в ИК №9 города Уфа. Оказалось, что молодожены официально зарегистрировали брак еще на свободе. После этого ими было принято решение о скреплении союза с духовной стороны. Только вот ждать освобождения супруга они не хотели.