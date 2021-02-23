В Башкирии пьяный мужчина сбил пешехода-нарушителя

В Башкирии автомобилист совершил наезд на пешехода. Это случилось поздней ночью 22 февраля.

В ночное время вдоль ул. Ленина в деревне Новоакбулатово, расположенной в Мишкинском районе Башкирии, двигался 28-летний местный житель за рулем Lada. Но в следующий момент на дорогу вышел 35-летний уфимец, решивший перейти проезжую часть в неположенном месте.

В результате автомобилист наехал на пешехода. После этого пострадавшего госпитализировали с разными травмами.

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов отметил, что водитель на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. ГИБДД ведет разбирательство по факту происшествия.