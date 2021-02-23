Жители Башкирии в январе больше тратились на коммунальные и медицинские услуги

В первый месяц 2021 года жители Башкирии больше всего тратились на несколько категорий услуг и товаров. Но речь пойдет не о продуктах питания.

По данным Башстата, в январе жители республики получили платные услуги на общую сумму в 20,2 миллиарда рублей. На душу населения объем полученных платных услуг составил 5 000 рублей.

Чаще всего жители Башкирии тратились на коммунальные услуги – 29,5%. Второй популярной услугой оказалась телекоммуникационная – 15,9%. Еще 11,7% ушли на образование, 11,6% - на бытовые нужды, а на медицинские – 11,4%.