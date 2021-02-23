Блогер Илья Варламов принял предложение Радия Хабирова о визите в Башкирию

Один из известных блогеров России Илья Варламов принял предложение Радия Хаирова о визите в Башкирию. Об этом Варламов написал в своих соцсетях.
Напомним, что в своих аккаунтах в соцсетях Глава республики радий Хабиров рассказал, что подарит на 23 февраля главам районов Башкирии книгу «100 советов мэру», которую и сам читает. И в своем посте Радий Хабиров предложил авторам книги – Илье Варламову и Максиму Кацу – посетить Башкирию.
На предложение откликнулся Варламов и сообщил, что готов приехать в республику. Также блогер отметил, что если главы будут применять советы книги, то это будет полезно.
Фото: Интернет