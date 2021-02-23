Блогер Илья Варламов принял предложение Радия Хабирова о визите в Башкирию

Один из известных блогеров России Илья Варламов принял предложение Радия Хаирова о визите в Башкирию. Об этом Варламов написал в своих соцсетях.

Фото №1 - Блогер Илья Варламов принял предложение Радия Хабирова о визите в Башкирию

Напомним, что в своих аккаунтах в соцсетях Глава республики радий Хабиров рассказал, что подарит на 23 февраля главам районов Башкирии книгу «100 советов мэру», которую и сам читает. И в своем посте Радий Хабиров предложил авторам книги – Илье Варламову и Максиму Кацу – посетить Башкирию.

На предложение откликнулся Варламов и сообщил, что готов приехать в республику. Также блогер отметил, что если главы будут применять советы книги, то это будет полезно.

Готов приехать и помочь добрым советом! Буду рад, если своё 450-летие столица Башкирии встретит обновлённой, красивой и комфортной для всех, а вовсе не погрязшей в старых представлениях о развитии города. Здорово, что и главы районов получат нашу книгу. Если они её изучат и начнут применять хотя бы некоторые инструкции на практике, это будет полезно для всех. Такими темпами скоро во всём Башкортостане, от Нефтекамска до Акъяра и от Октябрьского до Учалов, не останется «историй из-под забора».

Илья Варламов, блогер

Фото: Интернет 

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