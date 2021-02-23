Блогер Илья Варламов принял предложение Радия Хабирова о визите в Башкирию

Готов приехать и помочь добрым советом! Буду рад, если своё 450-летие столица Башкирии встретит обновлённой, красивой и комфортной для всех, а вовсе не погрязшей в старых представлениях о развитии города. Здорово, что и главы районов получат нашу книгу. Если они её изучат и начнут применять хотя бы некоторые инструкции на практике, это будет полезно для всех. Такими темпами скоро во всём Башкортостане, от Нефтекамска до Акъяра и от Октябрьского до Учалов, не останется «историй из-под забора».

Илья Варламов, блогер