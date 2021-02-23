«Салават Юлаев» сразится в Риге с местным «Динамо»

«Салават Юлаев» сегодня проведет первый матч заключительной выездной серии регулярного чемпионата. В Риге коллектив Томи Ламсы встретится против местного «Динамо».

Соперник юлаевцев потерял все шансы на плей-офф. В 57 играх нынешнего сезона команда Петериса Скудры набрала 27 очков. Уфимцы в свою очередь ведут борьбу за 3 место на Востоке.